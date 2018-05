Sorrento: Tommaso Potenza riconoscimento come Cavaliere al Merito della Repubblica

Esprimiamo le nostre più vive felicitazioni per il prestigioso riconoscimento conferito all’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, Tommaso POTENZA, in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sorrento (Na), di Cavaliere al Merito della Repubblica, dal Capo dello Stato, On. Sergio Mattarella.

Per l’Appuntato Scelto, una nomina in cui vengono riconosciute al massimo grado, lo spessore umano, le proprie qualità ed i risultati conseguiti, grazie alla continua dedizione con cui lo stesso ha sempre svolto il proprio dovere.

Munito di grande spirito di sacrificio Tommaso POTENZA, parte dal suo paese d’origine, in Provincia di Foggia, come servitore dello Stato, collezionando numerosi riconoscimenti e successi professionali per il lavoro svolto con passione, sempre presente tra la gente, durante la lunga carriera militare; un esempio di uomo integerrimo e fedele all’Arma dei Carabinieri.

Il Presidente della Repubblica, conferisce all’Appuntato Scelto Tommaso POTENZA, l’onorificenza di “CAVALIERE dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

La cerimonia di consegna della distinzione onorifica, da parte del Prefetto di Napoli, Dott.ssa Carmela PAGANO, è fissata per il giorno 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, in Piazza del Plebiscito, alla presenza di pubbliche Autorità. –

Congratulazioni dalla redazione di Positanonews.