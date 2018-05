Sorrento successo del Flash Mob contro la violenza sulle donne anche i sindaci in campo. Da Vico Equense col sindaco Andrea Buonocore, a Giovanna Staiano vice sindaco di Massa Lubrense, Vincenzo Iaccarino di Piano e rappresentanti di altri comuni era rappresentata tutta la Penisola Sorrentina per solidarietà alla donna inglese vittima di uno stupro in un hotel a Meta e a tutte le donne che subiscono violenza, presenti anche le donne di Castellammare di Stabia che hanno ricordato la terribile violenza subita da una 12enne . Cristina Gargiulo ha ringraziato tutti per l’iniziativa partita da lei con un post sul gruppo facebook Penisola Sicura

“Sono felice … sì, stasera sono proprio felice!

Quel piccolo spazio del corso Italia di Sorrento si è colorato di Rosso per dire NO ALLA VIOLENZA. Tanti si sono uniti al nostro grido e tanto l’affetto che ci è stato riservato.

Stasera ci siamo presi un impegno, il flash mob non sarà fine a se stesso, ma vorremmo realizzare uno sportello antiviolenza sul territorio, un punto di riferimento, una luce fuori dal tunnel in cui si trova chi è vittima di violenza, che sia psicologica o fisica, che siano donne, uomini, ragazzi o bambini.

Grazie a tutte le associazioni che ci hanno sostenuto. Grazie ai primi cittadini della Penisola Sorrentina che in rappresentanza delle rispettive comunità si sono uniti al nostro grido. Grazie alla stampa locale e nazionale che ci ha sostenuto diffondendo il nostro messaggio. Grazie alle persone che, nonostante sia stata una magnifica domenica di maggio, di quelle che si attendevano da un po’, hanno scelto di passare un po’ di tempo con noi. Grazie a Nino Lauro, artista,giornalista e professionista, ma soprattutto amico dal cuore grande e sensibile che da subito mi ha dimostrato tutto il suo sostegno e impegno. Grazie a Marco Palmieri che pur di essere presente ha rimandato i suoi impegni. Grazie al mio compagno di vita Clemente Teodonno che mi ha supportata ed aiutata affinché tutto andasse per il meglio. Grazie a chi c’è stato con il cuore, ma per vari motivi non è potuto esserci. Stasera abbiamo dato un segnale importante. La strada è lunga, ma noi ci siamo messi in cammino”

Foto sul profilo di Nino Lauro, il video è di Michele De Angelis