Sorrento stop alle sanzioni per occupazioni abusive, ma nel nuovo corso Italia schiume di detersivo. Sondaggio divide città

SORRENTO. Niente sanzioni per le occupazioni abusive sul Corso Italia nel mese di aprile, motivate per i disagi subiti per la chiusura. Un precedente che è stato così motivato

“Il corso Italia, nel tratto che va da piazza Tasso fino all’ospedale Santa Maria della Misericordia – si legge nel provvedimento – è stato interessato nei mesi scorsi da lavori di rifacimento del manto stradale, per cui gli esercizi commerciali ubicati in tale zona hanno dovuto sopportare i disagi derivanti dal transennamento del tratto di strada in parola, che hanno impedito o rallentato il flusso veicolare e pedonale, con conseguenti danni economici in capo ai titolari degli esercizi medesimi”.

“In considerazione dei sofferti disagi e danni – scrive pertanto Cuomo -, ritengo che sussistano evidenti ragioni per disapplicare in via eccezionale il disposto dell’ordinanza n. 161/2017, in caso di eventuali occupazioni abusive, in tutto o in parte, accertate per il mese di aprile 2018 ed effettuate per finalità commerciali nel descritto tratto stradale, facendo peraltro salva l’applicazione delle sanzioni amministrative comminate”.

Quindi Il dispositivo non annulla le multe, ma evita che possano scattare le chiusure delle attività in caso di violazione delle norme che disciplinano l’occupazione di suolo pubblico come stabilito nell’ordinanza del 2017.

Ma i rifelttori puntati sul nuovo Corso Italia dei sorrentini come Enrio Aprea che evidenziano alcune irregolarità

Sarebbe il caso di informare i commercianti del Corso Italia riqualificato che è vietato far defluire nelle catidoie il detersivo usato per lavare le zone antistanti i loro negozi? Sanno che quel detersivo, attraverso la fogna bianca, arriva direttamente a mare contribuendo all’inquinamento marino? La prevenzione in questi casi è importante.

Altri dubbi sulla pendenza in caso di pioggia per i rischi che corrono i negozi …

Intanto continua il sondaggio di Positanonews che trovate lungo la colonna destra del sito con centinaia di voti , isola pedonale si o no? La città è divisa