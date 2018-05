Sorrento. Segnalato aumento delle tariffe dei parcheggi per i residenti

Sui social alcuni sorrentini lamentano l’ingiustificato aumento dell’abbonamento ai parcheggi per i residenti. Sembra, infatti, che da maggio a ottobre la tariffa abbia subito un rialzo di cinque euro. Ci si chiede come mai si vada ad alleggerire le tasche dei sorrentini, trattati quasi come dei turisti. E’ pur vero che oramai nel periodo estivo è in vigore il pagamento della tassa di soggiorno, ma non era solo per i “vacanzieri”??? Forse questo è il prezzo da pagare per aver avuto la fortuna di nascere e vivere in un paese turistico…