Sorrento: Scippo in pieno giorno ai danni di una anziana signora

Sorrento – Piazza Tasso Ore 11.30

Scippo in pieno giorno ai danni di una vecchietta italiana aiutata da un ragazzo, all’ingresso di Via San Cesareo, sotto l’orologio presso negozio Art Gallery all’angolo con Via L.De Maio.

Un altro problema per Sorrento affollata di turisti e ospiti internazionali.

La signora ferita alla fronte probabilmente per la caduta e lo strappo improvviso, per un accessorio che indossava in quel monento.

Soccorsa immediatamente dai presenti sul posto portata per le cure in ospedale.

Carabinieri e vigili sul luogo e nel vicolo per le verifiche tecniche e ed accertamenti e ricerca del colpevole con la ricerca di video immagini.