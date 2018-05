Sorrento. Rubinetti a secco nella notte tra il 23 e il 24 maggio

La Gori comunica che per consentire l’esecuzione di lavori già programmati alla rete idrica cittadina, mercoledì 23 maggio è prevista la sospensione dell’erogazione di acqua potabile in alcune zone del Comune di Sorrento. In particolare il disservizio è previsto tra le ore 23 di mercoledì e le ore 6 di giovedì mattina.

Le utenze che si ritroveranno con i rubinetti a secco sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del centro di Sorrento: corso Italia lato ospedale (dall’incrocio con piazza Tasso fino all’incrocio con via degli Aranci), piazza Sant’Antonino, via Luigi De Maio, via Marina Piccola e traversa, via Sant’Antonino, via San Cesareo, via Strettola San Vincenzo, via dell’Accademia, via Fuoro e traverse, via Padre Reginaldo Giuliani, via degli Archi, via Donnorso , via Tasso, via Santa Maria della Pietà, vico Sant’Aniello, via San Francesco, piazza della Vittoria, via Marina Grande, via Vittorio Veneto, via Sersale, via Sopra le Mura e piazza Tasso.