Sorrento ristorante Re Food il top anche per Emilio Fede. Una bella visita ieri sera nel locale gourmet nel cuore di Sorrento della famiglia Savarese. L’ex direttore del Tg4 ha infatti trascorso il weekend a Sorrento, infatti l’87enne giornalista di origini siciliani, dopo aver passeggiato per il centro storico di Sorrento, non è resistito alle prelibatezze proposte dal famoso locale di via padre Reginaldo Giuliani. Il già direttore di Tg1 e Studio Aperto, vestito di abiti casual, ha concesso qualche foto con lo staff del locale, prima di riprendere il suo tour nella città.