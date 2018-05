Sorrento, rifiuti speciali pericolosi in via Campitiello: il Comune si attiva

Il Comune di Sorrento si attiva contro i rifiuti speciali. Qualche giorno fa, infatti, il personale del Comando Stazione Carabinieri e il personale dell’ufficio Ambiente ed Ecologia, hanno effettuato un sopralluogo in via Campitiello dal quale è stata evidenziata la presenza in un fondo di materiali di risulta misti, costituiti prevalentemente, da un esame a vista, da pietrame calcareo e fresato di manto di asfalto stradale e presenza sul fondo di materiali misti, quali ferro, legno, vetro ecc..

Ecco perché è stato ordinato al proprietario lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non rinvenuti sul fondo in premessa specificato, entro e non oltre giorni trenta dalla notifica della presente, con le modalità previste dall’art. 227 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del D.M. 6 settembre 1994, con consegna di copia del relativo formulario all’Ufficio Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud di S. Agnello e all’ufficio scrivente, con tassativo divieto, in ogni caso, di miscelare categorie diverse di rifiuti così come stabilito dall’art 187 del già più volte citato Decreto Legislativo 152/06.