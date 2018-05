La prima pietra posta dal Presidente Di Leva è la riconferma dell’allenatore Antonio Guarracino come trainer dei rossoneri. A lui va il merito di aver seminato e già raccolto, in quest’annata appena terminata con una miriade di successi, coronati con la vittoria di tutti i campionati, titolo regionale u.17, vice campione con la juniores ed il grande salto con la prima squadra in Serie D. Di più non si poteva neanche immaginare a giugno scorso, quando la società rossonera ha messo il tecnico di Piano di Sorrento, nato e cresciuto calcisticamente nella città del Tasso, al timone di questo appassionante e vincente progetto che ha fortemente voluto la triade Ronzi – Durante – Di Leva.

Dal mese prossimo con l’aiuto dell’amministrazione Cuomo, lo Stadio Italia si rifarà il look: sono previsti degli interventi alle tribune e alle mura perimetrali, nonché agli spogliatoi ed alle recinzioni. I tifosi, già numerosissimi per l’emozionante finale di stagione, fremono per le aspettative sul nuovo campionato. La dirigenza è solida e ben predisposta al ritorno nel calcio che conta. Tra un po’ si partirà con la campagna abbonamenti, al grido di Forza Sorrento, con il binomio vincente Guarracino-Di Leva.