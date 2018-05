Protesta da parte dei negozianti del Corso Italia a Sorrento. In particolare la protesta in questione ha visto protagonisti i commercianti della zona più “commerciale” del Corso, se così potremmo dire, ovvero, quella che va da Piazza Tasso a Piazza Lauro. Quest’ultimi chiedono che il tratto sopracitato venga chiuso al traffico veicolare nei giorni festivi, come era previsto un tempo.

Forti sono i disagi che starebbero vivendo i negozianti: tra traffico e smog, i clienti scappano. Ora si sono attivati con una raccolta firme per chiedere quantomeno provvedimenti in merito: “Uno è il Corso A e uno è il Corso B?”, ci ha detto qualcuno in modo provocatorio. Noi stiamo seguendo la vicenda in prima persona, sperando che si trovi una soluzione vantaggiosa per tutti.