Sorrento Positano la lettera di uno studente per la SITA affollata per i turisti “Non si sa mai quando si tornerà a casa”

Sorrento Positano la lettera di uno studente per la SITA affollata per i turisti a Positanonews. Problema ricorrente per gli studenti di Positano e Praiano per l’affluenza enorme di turisti che arrivano da Pasqua in poi e fino ad ottobre dalla Penisola Sorrentina alla Costiera amalfitana, simili problemi segnalati anche per Amalfi – Ravello, ma il disaggio peggiore è quello degli studenti che da Sorrento vengono a Positano. Non è un’emergenza, ma una situazione prevedibile e anzi più che prevedibile scontata, rispetto alla quale la SITA, come società e non come autisti che fanno il possibile, e la Regione Campania che dovrebbe sovvenzionare specifiche corse per gli studenti non sovvengono.

Oggi sono uscito alle 12:30 e vedendo su internet gli orari, c’erano 2 corse alle 12:45; una giornaliera e una per gli studenti. Per sicurezza ho chiesto ad un autista alla stazione, ma mi ha risposto dicendomi che era già partito, ma questo era impossibile perché io l’ho dalle 12:15 e nessun pullman era presente alla fermata. Dopo averglielo fatto notare, mi ha detto che quello delle 12:45 non c’é dato che é festivo.

Insomma non si capisce più nulla, gli orari sita online dicono una cosa, ma la realtà dei fatti é un’altra.

Non si sa mai a che ora si tornerà a casa!!