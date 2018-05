Sorrento polemiche per i gay al Chiostro di San Francesco? Cuomo taglia la testa al toro e vieta i matrimoni a tutti

Sorrento, dopo il putiferio scatenato dal divieto di celebrare nozze gay nel chiostro di San Francesco, il Sindaco Peppino Cuomo ha deciso di tagliare la testa al toro e negare il sito anche ai matrimoni etero, multipli, interreligiosi, a tempo e con scambio di coppia. Dalla prossima settimana il chiostro sarà destinato a battesimi, comunioni, feste di laurea e, vista la riabilitazione di Silvio Berlusconi, a festini rigorosamente aperti a tutto e a tutti per non far torto a nessuno! – Eventualmente interessate, potete inviare il curriculum a Palazzo Grazioli , Roma 00145; non occorre alcun alcun titolo di studio, ma è indispensabile avere diciott’anni ed è obbligatorio il book fotografico con un’interpretazione artistica delle varie posizioni illustrate nel manuale “Superare i concorsi con il metodo Emilio Fede (Minetti Editore) DRL