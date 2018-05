Sorrento .Percorso meccanizzato – Capitolo Terzo: Chiacchiere di contorno. Ivan Gargiulo a Fiorentino “Meglio passar per struzzi che per fessi”

Sorrento . “Rivolgere o sollecitare pensieri, o ancora generare pettegolezzi è un atteggiamento che può avere un senso politico, sempre che non incontri però il limite dell’incomprensibilità dell’obiettivo che i sollecitati pensieri e generati pettegolezzi si propongono”.

Alzo le mani.

Io pensavo di aver espresso ad alta voce una riflessione sulle vicende politiche di casa nostra e in cambio, invece di una semplice smentita dell’interessato sul suo passaggio in maggioranza, ricevo in regalo un inebriante valzer di vacue parole.

Grande Marco Fiorentino, cantore politico di imperscrutabile talento.

Battute a parte, ho letto per intero il suo comunicato e su una cosa sono d’accordo con lui: anche in politica alla fine contano i comportamenti!

Prima o poi, la relazione sul percorso meccanizzato, voluta innanzitutto dal PD che ha elaborato la relativa proposta, sarà esaminata e discussa in Consiglio Comunale e allora vedremo chi, rispetto al project financing, china la testa sotto il peso di interessi di parte e chi, invece, no.

Infine due cose a proposito del bipede pennuto a cui egli simpaticamente mi ha associato. Lo struzzo non mette la testa sotto la sabbia. In realtà, quando avverte il pericolo, si china con il collo disteso e con il corpo appoggiato a terra cercando di imitare un cespuglio o una grossa roccia. Non vola ma è estremamente veloce nella corsa e può sferrare calci anche letali grazie alla potenza delle sue zampe, per cui, se lo incontrate, andateci piano e fate attenzione.

In generale, comunque, meglio passare per struzzi che essere presi per fessi.

Ivan Gargiulo.