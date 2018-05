La bellissima conduttrice Paola Saluzzi si è fatta immortalare a Sorrento, all’interno del caratteristico monumento del centro storico, Sedil Dominova. Lo scatto pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram la ritrae in posa con un vestito di Giuseppe Tramontano, stilista che ha la sua sede principale in via san Cesareo.

Come sappiamo, il Sedil Dominova è l’ unico degli antichi seggi nobiliari che, ancora oggi, si possono ammirare in Campania. Costruito tra la il 1200 ed il 1300 – all’ incrocio tra quelle che, attualmente, sono conosciute come via Padre Reginaldo Giuliani e via San Cesareo – esso ha ospitato per circa cinque secoli una parte dell’ aristocrazia sorrentina, mentre la restante parte si riuniva presso l’ ormai quasi scomparso Sedile di Porta (di cui si può ancora vedere qualche resto lungo la stessa via San Cesareo, in prossimità di Piazza Tasso).Simbolo della gestione del potere, l’ imponente monumento è stato più volte restaurato, per conservare inalterato il suo prestigio. I molti interventi, però, non ne hanno alterato l’ impostazione iniziale. Tanto è vero che esso conserva ancora una magnifica balaustra marmorea fronte strada e – nella parte alta – due stemmi in tufo che risalgono al XIV secolo.