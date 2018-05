Sorrento Ortopedia. Fratture ad una mano i ringraziamenti di una mamma per professionalità ed umanità, anche da cardiologia commenti positivi

Sorrento Ortopedia. Fratture ad una mano i ringraziamenti di una mamma per professionalità ed umanità . Questa mattina un ragazzo che ha subito delle microfratture ad una mano per le quali, per fortuna, ci sarà una evoluzione positiva, si è recato con la madre in Ospedale per un consulto, la madre ha segnalato che una dottoressa ha preso a cuore immediatamente la situazione e ha controllato la mano con grande professionalità ed umanità, sottoponendo anche ad altri consulti.

I giornali tutti, anche noi di Positanonws, corriamo a scrivere notizie riguardanti le emergenze e le problematiche, in particolare per il Pronto Soccorso, che specie in questi periodi è oberatissimo , come è doveroso fare per la stampa, e si parla spesso di mala sanità in Campania, sopratutto in provincia di Napoli e quindi anche castellammare di Stabia e Penisola Sorrentina. Ma ogni tanto dovremmo tutti noi parlare anche del positivo . Anche da cardiologia ci segnalano sempre commenti positivi per una dottoressa che segue con grande meticolosità le problematiche dei pazienti.

Già l’anno scorso si è parlato rinnovata apertura al territorio per il reparto di Ortopedia del Santa Maria della Misericordia a Sorrento, diretto dal primario Massimo Morra. L’unità operativa aderisce alla Giornata nazionale per la salute della mano, offrendo a cittadini e residenti in penisola sorrentina consulti gratuiti con un’iniziativa che fu coordinata da Alessandra Soldati proprio per la chirurgia della mano .

Quello su cui bisogna premere è far aumentare il personale medico e paramedico nel nosocomio che si trova a fronteggiare oltre alle emergenze da Massa Lubrense a Sant’Agnello anche Positano e Praiano in Costiera amalfitana realtà molto più vicine a Sorrento dell’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello.

