Sorrento, oggi via alla ZTL del weekend: ecco tutte le info. “Nuovo” Corso Italia ancora chiuso al traffico

Scatterà oggi la ZTL a Sorrento attiva nei weekend. Come abbiamo già riportato nelle scorse settimane, l’ordinanza prevede il divieto di transito alle auto dalle ore 19,00 alle ore 23,00 nei giorni prefestivi e dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00 nei giorni festivi.

Il transito sarà limitato solo ai mezzi autorizzati nel centro storico, ovvero, Parco Tasso, via Fuorimura, viale Caruso e tratto di Corso Italia tra Piazza Tasso e via Marziale. Lungo via Correale, tra l’incrocio con via Califano e piazza Tasso, sarà presente la ZTL, con accesso verso piazza Sant’Antonino, piazza della Vittoria e l’area portuale di Marina Piccola, consentito solo ad auto e scooter autorizzati.

Ancora escluso il “nuovo” Corso Italia, ovvero il tratto tra Piazza Tasso e Piazza Veniero, che è ancora chiuso al traffico veicolare per i lavori di restyling che l’hanno interessato e che ancora non sono stati ultimati. Come vi avevamo anticipato, questo tratto di Corso Italia sarà comunque soggetto ad una diversa disciplina: si parla di transito veicolare consentito solo dalle ore 6 alle ore 18 (come detto, esclusi veicoli a due ruote), mentre la domenica l’orario di chiusura sarà esteso anche alle ore mattutine, con chiusura dovrebbe essere prevista anche dalle ore 10,30 alle ore 13,30.