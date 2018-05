Sorrento no ai matrimoni gay. Il PD interviene col Comune “Ripensateci”. Vincenzo D’Andrea “Abbiamo scelto Villa Fondi”

Sorrento . Il no al chiostro di San Francesco per le unioni civili dell’amministrazione Cuomo ha creato una bagarre non da poco. Il PD di Sorrento in una nota parla di grave discriminazione e violazione di una legge dello Stato. “Le unioni civili – scrivono i democrat – sono una recente conquista di civiltà per il nostro Paese e riconoscono importanti diritti a tutti i cittadini senza discriminazioni. Chiediamo a gran voce al sindaco un ripensamento sulla decisione assunta, riconoscendo un diritto e ristabilendo il rispetto della legge”.

Ma Vincenzo D’Andrea, il ventisettenne napoletano, da sei convive con Heriberto Vasquez Ciro detto Beto, ha detto a Positanonews questa mattina in una lunga intervista che la scelta è stata già fatta “Ci sposeremo a Villa Fondi il 25 luglio” E Positanonews potrà venire a fare qualche foto? “Certo Positanonews è invitato a Villa Fondi e potrete fare anche foto non abbiamo nulla da nascondere”