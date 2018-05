Sorrento no ai matrimoni gay al Chiostro di San Francesco. Cuomo “Ecco cosa è successo” A riportare la notizia è l’Huffington post, con un articolo a firma di Luciana Matarese. Nel pezzo viene raccontata la storia di Vincenzo e Beto e del loro sogno infranto: quello di celebrare la propria unione civile nel prestigioso Chiostro di San Francesco di Sorrento.

Lapidaria sarebbe stata la risposta giunta dal Municipio:

“Nel Chiostro di San Francesco non si svolgono cerimonie riguardanti unioni civili”.

Nell’articolo, che potrete leggere qui, viene raccontata la storia di Vincenzo, napoletano, ventisette anni a ottobre, che convive da sei anni a Roma con Heriberto Vasquez, colombiano, meglio conosciuto come Beto.

All’interno troverete anche la dichiarazione del Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo che esprime tutta la sua contrarietà alla legge Cirinnà.

Per la cronaca Vincenzo e Beto si sposeranno altrove, ma sempre in Penisola sorrentina.

Sul punto Positanonews ha chiesto chiarimenti al consigliere Federico Cuoo

“Le cose sono andate diversamente.. in realtà non si è detto no ai matrimoni gay, o meglio unioni civili, bensì in quella struttura, come ben si sa è di fronte a un contesto religioso, mentre ci si può sposare anche a villa Fazzoletti ed altre location “Si è fatta molta confusione , non siamo contro nessuno”