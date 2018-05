Sorrento nel giorno degli alberi piantati per Antonetti, il Comune si organizza per cominciare ad abbatterne 93 . Al momento una decina, insomma a lotti, un modo secondo alcuni per scavalcare i limiti per gli affidamenti diretti. Infatti entro 20 mila euro si può agire per affidamento diretto ad una ditta fra l’altro esterna alla penisola sorrentina, con perizie dell’agronoma Elena De Marco. Fra ditta e agronomi il Comune di Sorrento spende decine di migliaia di euro che potrebbero essere utili per piantare, come hanno fatto i bambini per ricordare giò giò Antonetti. Della scelta dell’amministrazione Cuomo nessuno parla , solo il WWF fece una battaglia per evitare gli abbattimenti , come sempre quando si tratta di difendere il verde e l’ambiente. Non stiamo a ricostruire qui la vicenda, tutti possono farlo anche scorrendo a ritroso gli articoli di Positanonews, da 14 anni tutti i giorni con articoli sulla Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Nello specifico si parla di ordinananza per la viabilità , organizzazione necessaria per abbattere gli alberi. La si trova sotto gli occhi se si scorre l’albo pretorio con l’ordinanza che alleghiamo

MICHELE AMBROSIO, NATO A SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) IL 13/12/1979, RESIDENTE IN OTTAVIANO

(NA) ALLA VIA VECCHIA SARNO, 21, NELLA SUA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE, AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE LA

SOCIETÀ AGRICOLA VIVAI VESUVIANI S.N.C. DI AMBROSIO MICHELE E NICOLA, CON SEDE IN OTTAVIANO (NA) ALLA VIA VECCHIA SARNO,

10, INTESA AD OTTENERE IDONEO PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE, AL FINE DI POTER EFFETTUARE SERVIZIO DI ABBATTIMENTO

DI ESSENZE ARBOREE E CONTESTUALE REIMPIANTO DI SPECIE IDONEE;

RITENUTA LA NECESSITÀ, PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE, DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI MEGLIO

SPECIFICATI IN DISPOSITIVO;

VISTO IL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) ED IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED

ATTUAZIONE APPROVATO CON D.P.R. N. 495 DEL 16/12/1992 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

VISTI GLI ARTT. 107 E 109 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 – TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI;

RICHIAMATA L’ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 21/01/2016, NELLA QUALE SI NOMINA IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO DOTT.

ANTONINO GIAMMARINO, IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO IN CASO DI ASSENZA;

ORDINA

DALLE ORE 22,00 DEL 07/05/2018 ALLE ORE 06,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO E DALLE ORE 22,00 DEL 08/05/2018 ALLE ORE 06,00

DEL GIORNO SUCCESSIVO, L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, SUI TRATTI DI STRADA

MAN MANO INTERESSATI DAI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ESSENZE ARBOREE PERICOLANTI:

1. LOC. LE TORE;

2. VIA SAN RENATO;

3. PIAZZA TASSO;

4. PIAZZA VENIERO;

5. LARGO PARSANO VECCHIO;

6. VIA FUORIMURA;

7. VIA CALIFANO;

8. VIA ROTA;

9. PIAZZA LAURO.

