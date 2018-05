Sorrento nasce il Cigar Club

Domenica 27 maggio si è tenuta la serata inaugurale del neonato Cigar Club Sorrento presso la meravigliosa terrazza del Grand Hotel Europa Palace.

Il presidente Giuseppe Liguori e il direttivo formato da Ettore Taglio, Alfredo Irollo, Giuseppe Pollio, Gianluca Trombetta e Davide Infuso, hanno dato il benvenuto ai tanti simpatizzanti attratti dal mondo del fumo lento, tra cui il presidente del Cigar Club Napoli Hoyo de Monterrey Andrea Vecchioni, il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, il finalista mondiale dell’Habanos World Challenge Gianluca Sinisi e Giancarlo Di Mauro, uno dei massimi esperti dei sigari cubani e della grande Isla.

Gianluca Sinisi finalista dell_Habanos World Challange.JPG

La serata ha visto protagonista il ramon allones, uno dei sigari più antichi al mondo offerti da Diadema, azienda importatrice di sigari cubani in Italia. Ad introdurre al mondo del sigaro, il sommelier ed esperto mondiale Gianluca Sinisi che, accennando alla cultura e alle proprietà del sigaro, si è soffermato su alcuni aspetti fondamentali dell’accensione del sigaro davanti ad un pubblico attentissimo.

“Questa è la prima delle iniziative organizzate come Cigar Club Sorrento – dichiara il presidente Giuseppe Liguori – abbiamo già in progetto serate a tema per compartir, come si dice in gergo, la fumata lenta con gli amici di sempre, quelli nuovi che si sono aggiunti questa sera e quanti vogliano avvicinarsi a questo mondo appassionato iscrivendosi al nostro Club. Ci tengo a ringraziare tutti quanti hanno contribuito per la realizzazione di questa bella serata”.

Foto Gigi Maresca