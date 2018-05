Sorrento, mozione PD per chiedere all’Amministrazione Comunale di attivarsi contro la violenza sulle donne

Il Partito Democratico Sorrento ha presentato, attraverso il Consigliere Comunale Rosa Persico, una mozione per impegnare l’Amministrazione a essere parte attiva nel contrasto alla violenza sulle donne attraverso l’organizzazione di eventi pubblici e il coinvolgimento di figure professionali specializzate all’interno di percorsi formativi, da tenere anche all’interno delle scuole.

Gli eventi che sono venuti fuori nell’ultimo mese e che riguardano la povera turista che sarebbe stata violentata in un albergo di Meta di Sorrento, hanno sensibilizzato notevolmente l’opinione pubblica in merito e anche le amministrazioni comunali, in primis proprio quella di Meta, con un intervento deciso e attivo del sindaco Tito, il quale ha anche promesso che il Comune si costituirà parte civile nel processo che vede coinvolte per ora cinque persone.

In foto la mozione completa: