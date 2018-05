Sorrento, minori sfruttati per mendicare: l’ex assessore Gargiulo propone una soluzione. Ecco quale

Una piaga che da anni si è abbattuta, se così potremmo dire, sulla città di Sorrento e che non sembra trovare soluzione. Stiamo parlando dei bambini sfruttati per mendicare. Prevalentemente di etnia Rom, questi piccolini vengono tenuti in braccio per ore e ore per cercare di intenerire i passanti: la cosa che più preoccupa è che questi rimangono in stato quasi catatonico o dormiente per troppe ore, quindi diverse persone hanno ipotizzato che i piccoli siano drogati.

Una situazione sconcertante che ha portato lo sdegno di tutta la cittadina e che con l’ordinanza anti accattonaggio del 2014 da parte del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo non si è risolta affatto. Ora i cittadini sono sempre più convinti che si debba dire “basta” e sono partite delle vere e proprie petizioni. Sono state interpellate in merito anche ASL e Procura.

Noi abbiamo ascoltato in esclusiva l’ex assessore Mario Gargiulo: “Abbiamo un’ordinanza che vieta l’accattonaggio, dovrebbero essere già previsti degli interventi in merito da parte della Polizia Municipale. La soluzione che potrebbe essere presa, magari come deterrente, è il fatto di chiamare in causa i servizi sociali: se vengono utilizzati i bambini, questo non è giusto, e quindi vanno tutelati in qualsiasi modo. L’intervento dei servizi sociali è una soluzione che potrebbe funzionare”.

Una soluzione che noi di PositanoNews condividiamo al 100%. Non possiamo continuare a vedere bimbi sfruttati in questo modo: i servizi sociali potrebbero prendere in cura questi piccoli e toglierli dalla strada, per far sì che venga loro riservato un futuro migliore.