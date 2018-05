Sorrento la tradizione di Sant’Antonino dei Giardinieri sentiamo Peppe Maresca e il Programma. Andiamo nel cuore di questa giornata per la Città del Tasso, il dono dei prodotti della terra. come questi stupendi limoni di Peppe Maresca “Lo facciamo col cuore e con devozione – ci dice Peppe Maresca -, è una tradizione che va avanti di padre in figlio e spero che continuerà”. Ci piace sentire le persone e vivere fra loro queste emozioni.

Oggi domenica 6 maggio la Festa del Patrocinio di Sant’Antonino “dei Giardinieri”. Alle ore 11 la Chiesa della Madonna di Lourdes ospiterà la funzione presieduta dall’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano. Alle ore 19 Santa Messa nel giardino parrocchiale e processione per il ritorno della statua alla Basilica attraverso il seguente percorso: via Capasso, via Rota, viale Nizza, corso Italia, piazza Tasso, via De Maio e piazza Sant’Antonino.

Le liturgie saranno animate dal coro della Basilica e da quello della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, mentre durante la processione di domenica sera, quando l’effigie arriverà in piazza Tasso, è in programma uno spettacolo di fuochi pirotecnici dal mare.

Il programma è stato realizzato dal rettore della Basilica patronale, don Luigi Di Prisco, dal parroco della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, don Tonino Minieri e dal presidente del comitato per i festeggiamenti, cavaliere Antonino Stinga.

Ricordiamo che tutti gli eventi della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana come i migliori della Campania sono su Positanonews Eventi il maggior raccoglitore del territorio di manifestazioni con un calendario dettagliato.