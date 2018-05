Lo stadio Squitieri di Sarno ieri è stato lo scenario per la finale di regionale di attività mista, in cui si sono affrontate San Giorgio e Sorrento, due formazioni che hanno disputato alla grande il torneo e che si sono giocate l’accesso alla fase nazionale. Mister Guarracino era chiamato al bis e l’impresa con la Juniores, mentre il San Giorgio prova la scalata giovanile, dopo un campionato tranquillo nel girone A di Eccellenza per i grandi.

Il San Giorgio, in tenuta biancoblu, dopo circa quindici minuti di studio impensierisce per primo i rossoneri. Ci prova De Martino su punizione, palla che esce di un soffio alta sopra la traversa. Al 36′ angolo battuto da Pezzella dalla destra, palla rasoterra che attraversa tutta l’area, Masi non ci arriva all’aggancio decisivo. Nella ripresa dopo circa dieci minuti di gioco passa il San Giorgio, complice una disattenzione difensiva: malinteso tra Raimondi e Leone, Esposito Simone ne approfitta, si inserisce tra i due e mette alle spalle del portiere. Al 17′ angolo di Billi del San Giorgio, palla velenosa al centro, non ci arriva Scognamiglio che va vicino al raddoppio per i suoi. Al 22′ cross dal limite di Guastella che per poco non sorprende Fico, che riesce a rimediare mettendo in corner la sfera. Dopo l’occasione tre calci d’angolo consecutivi per i rossoneri di Guarracino, niente da fare per i costieri. Alla mezz’ora Esposito Salvatore appoggia per Bosco, tiro da fuori murato dalla difesa del San Giorgio. Dopo due minuti colpo di testa di Di Maio da calcio d’angolo, Fico in tuffo para e salva i suoi. Il finale di gara vede un Sorrento proiettato in avanti alla ricerca del pari e il San Giorgio arroccato in difesa a proteggere il prezioso vantaggio. Dopo sei di recupero Piscopo di Frattamaggiore indica la via degli spogliatoi. La squadra di Ignudi vince sbagliando di meno, ed a nulla è valsa la reazione dei pari di età del Sorrento, che nei minuti finali hanno trovato davanti una difesa organizzata e compatta.

TABELLINO

SAN GIORGIO: Fico, Noviel, Pollice, Billi (28’st Izzo), Cavaliere, Scognamiglio E. (18’st Esposito C.), Peluzzi (40’st De Francesco), De Martino, Esposito Si. (49’st Ndoci), Pezzella (33’pt Scognamiglio A.), Ciotola. A disp.: De Liguori, Tezzi. All.: Ignudi

SORRENTO: Leone, Di Gregorio (1’st Esposito L.), Matino (12’st Reich), Gargiulo (26’st Di Maio), Raimondi, Mozillo, Bozzaotre, Ruocco, Esposit Sa., Falanga (6’st Guastella), Masi (16’st Bosco). A disp.: D’Auria, Russo. All.: Guarracino

ARBITRO: Piscopo di Frattamaggiore | ASSISTENTI: Ferrara di Castellammare di Stabia – Angelillo di Nola | IV UOMO: Tedesco di Battipaglia

RETE: 9’st Esposito Si. (SG)

NOTE: Giornata di pioggia, spettatori 250 circa. Ammoniti Ciotola, Izzo (SG) (S). Angoli San Giorgio 3 – 7 Sorrento. Recuperi 1°T: 1′ – 2°T: 6′