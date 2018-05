Sorrento incidente in Via degli Aranci caos traffico e a Meta sulla Statale dello scandalo Anas incidente per una moto. Un breve resoconto della prima domenica di maggio. Questa sera viene segnalato un incidente in Via degli Aranci con conseguente caos traffico. In tarda mattinata un incidente a una moto sulla Statale Amalfitana 163 nel tratto superiore di Meta. La moto pare abbia cercato di superare il cantiere eterno dei lavori dell’ANAS che crea un caos traffico per il Cavone , infatti tutto il flusso veicolare che va a Vico Equense o a Castellammare di Stabia per l’Autostrada Napoli – Salerno è costretto ad incanalarsi solo in una strada con conseguente intasamento.