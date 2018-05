Sorrento, fermato 30enne con 400 grammi di marijuana

Continua la lotta delle Forze dell’Ordine per cercare di contrastare lo spaccio di stupefacenti in Penisola Sorrentina. Un trentenne di Sorrento è stato fermato dai Carabinieri guidati dal capitano Marco La Rovere con circa 400 grammi di marijuana. Insieme a questi, l’uomo aveva con sé anche un bilancino di precisione e altre otto piante di cannabis.

I militari, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno perquisito la casa di D.C., il quale aveva già diversi precedenti: l’individuo è stato arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e ora si trova ai domiciliari in attesa di processo per direttissima.