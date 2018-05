Sorrento, fermata 33enne: aveva rubato cellulari a bagnanti di Marina Piccola. Refurtiva da 1200 euro

Altra ottima operazione dei Carabinieri di Sorrento. E’ stata fermata, infatti, una 33enne in zona Marina Piccola la quale aveva derubati alcuni bagnanti: quest’ultima è stata deferita alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per furto aggravato.

I militari erano stati chiamati ad intervenire dopo che alcuni passanti avevano segnalato la presenza della donna, di origine rumena, la quale stava girovagando intorno ai bagnanti in modo poco equivocabile. Appena arrivati i Carabinieri, la donna si è nascosta e dopo essere stata perquisita è stata trovata in possesso di due telefoni cellulari nascosti nello zaino, per un valore di 1200 euro. Questa non ha saputo spiegare il perché fosse in possesso di due cellulari e così sono scattate le ricerche che hanno fatto risalire ai legittimi proprietari. A questi sono stati riconsegnati i propri beni.