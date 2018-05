Sorrento. Esclusiva, dopo quasi tre mesi il sindaco Cuomo assegna le Deleghe

Sorrento. Esclusiva, dopo quasi tre mesi il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo ha finalmente assegnato le deleghe. Nella mattinata dello scorso 13 febbraio ne aveva disposto l’azzeramento. «Il ritiro delle deleghe agli assessori è un provvedimento che avevo già annunciato, da tempo, ai rappresentanti della maggioranza. – spiegò in quei giorni il primo cittadino – A loro avevo anticipato che, se non fossi stato candidato alle politiche, avrei iniziato la verifica per la seconda parte del mandato prima dell’appuntamento con le elezioni del 4 marzo. Già la prossima settimana avvierò una verifica con tutti i gruppi al termine della quale, secondo l’iter previsto, procederò ad azzerare la giunta e quindi a nominare i rappresentanti del rinnovato esecutivo».

La rivoluzione è dovuta soprattutto al ritiro dell’incarico all’ormai ex assessore Mario Gargiulo, esponente della lista civica Il Ponte e che era stato imputato un rapporto con il capogruppo del PD in Regione Mario Casillo. Subentrò come nuovo Assessore tecnico (e quindi non politico) Francesco Parlato, sorrentino residente a Sant’Agnello, con deleghe al bilancio, ai tributi e alle società partecipate.

Le novità importanti riguardano il vice sindaco Maria Teresa De Angelis che passa la delega alle pari opportunità all’assessore Rachele Palomba.

Massimo Coppola perde viabilità e corso pubblico che si è trattenuto il sindaco. Ma al contrario riceverà la maggior parte delle deleghe di Mario Gargiulo, come quella importante di Edilizia Privata.