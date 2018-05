Sorrento, elezioni amministrative: Mario Gargiulo scende in campo con due liste

Si scaldano i motori a Sorrento per le elezioni amministrative. Le indiscrezioni rivelano che Mario Gargiulo ha infatti messo in piedi due liste per candidarsi come sindaco, ed è pronto alla guerra elettorale dopo essere stato cacciato da Peppino Cuomo. Il primo cittadino uscente ha anch’esso costituito due liste, mentre Maria Teresa De Angelis farà da capolista: l’attuale vice sindaco dice che “il candidato sindaco non è tra noi”, con tale dichiarazione che fa salire le quotazioni su Emilio Stefano Marzuillo, già Presidente del consiglio comunale e parente acquisito di Peppe Cuomo, tramite la moglie.