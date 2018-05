Sorrento, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 7: si parlerà anche di Variazione di bilancio di previsione per il 2018

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Sorrento in sessione straordinaria per il giorno 7 maggio 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e per il giorno 8 maggio 2018 alle ore 18,00 in seconda convocazione presso la Casa Comunale in Piazza S. Antonino.

Questi gli argomenti da trattare:

1.Interrogazioni;

2.Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 71 del 9/04/2018 ad oggetto: “Variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2018”;

3.Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 78 del 17/04/2018 ad oggetto: “Variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2018”;

4.Mantenimento Ufficio giudice di pace triennio 2018/2020 – Conferma gestione associata ex art. 30 TUEL – Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del TUEL con i Comuni di Massalubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Meta;

5.Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite e risarcimento del danno Morelli Bruno e Raniero – Sentenza Tribunale di Napoli n. 11931/2017

6.Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 2734/2017 Stella Cinzia/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

7.Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 151/2018 Abbruzzese Franco/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

8.Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 3269/2017 Palomba Giuseppe/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

9.Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 338/2018 Serio Giuseppe/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

10.Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n.625/2018 Iaccarino Natale/ Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

11.Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione competenze eredi avv. Enesto Procaccini – Contenzioso Tribunale di Torre Annunziata Champagne srl c/Comune;

12.Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione compensi eredi avv. Enesto Procaccini – Contenzioso Corte di appello di Napoli Champagne srl c/Comune;

13.Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite sentenza n. 2602/2017 Tribunale di Torre Annunziata – Comune c/Associazione Festival Internazionale di Sorrento;

14.Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione parcella avv. Rodolfo Esposito – TAR Brys Dora Thea c/Comune;

15.Riconoscimento del debito fuori bilancio- Sentenza giudice di pace n. 159/2018 – Massa Giuseppe Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio;

16.Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese legali avv. Elio Trombetta – Sentenza n. 3901/2016.