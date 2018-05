SORRENTO.CONGRESSO ITALO TEDESCO SULLA COMBUSTIONE

Dal 23 al 26 maggio, presso il Teatro Tasso a Sorrento, si terrà il “Meeting of the German and Italian Sections of the Combustion Institute”.

La Sezione Italiana del prestigioso organismo scientifico internazionale “Combustion Institute” organizza ogni anno (questa è la 41ma edizione, per l’occasione estesa anche ai colleghi tedeschi) questo congresso scientifico in cui i ricercatori del settore discutono degli ultimi avanzamenti in materia di combustione, energia e ambiente.

L’evento per la prima volta si terrà nella splendida cornice del centro di Sorrento, attirando più di 150 ricercatori.

L’organizzazione scientifica prevede un pannello ampio di persone, tra cui i Prof. Fabio Montagnaro e Fabrizio Scala dell’Università Federico II, e il Dott. Mario Commodo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’organizzazione locale è a cura di ABC Travel di Raffaele Ercolano.

Gli atti della Conferenza sono liberamente disponibili al sito www.combustion-institute.it.

PROGRAM

Wednesday, 23 May 2018

16:00-18:00 Registration

19:00-21:00 Welcome Cocktail at Bar Syrenuse

Thursday, 24 May 2018

8:00-8:45 Registration

8:45-9:00 Opening

9:00-10:00 PLENARY LECTURE

HYDROTHERMAL LIQUEFACTION AS UNIFYING PLATFORM FOR PROCESSING OF DIVERSE ORGANIC

MATERIALS INTO LIQUID FUELS

Prof. Lasse Rosendahl

Chair: Fabrizio Scala

10:00-11:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION I: Turbulent flames – 1

Chair: Heinz Pitsch

SALA DANZA

SESSION II: Solid fuels: pyrolysis

Chair: Chiara Galletti

10:00

I1

A PARTIALLY STIRRED REACTOR MODEL FOR

TURBULENT COMBUSTION CLOSURE USING

DETAILED CHEMICAL TIME SCALES

E. Quadarella, A. Stagni, A. Cuoci, A. Parente, T.

Faravelli, H.G. Im

II1

MEASUREMENT OF BEECH WOOD PYROLYSIS KINETICS IN

A FLUIDIZED BED REACTOR

S. Pielsticker, K. Schlögel, T. Kreitzberg, O. Hatzfeld, R.

Kneer

10:20

I2

THE TRANSITION FROM AUTOIGNITION TO

PROPAGATION AT ELEVATED TEMPERATURES

OBTAINED FROM 1-D FLAME SIMULATIONS

O. Schulz, N. Noiray

II2

EFFECTS OF CO2 ON PYROLYSIS OF WALNUT SHELLS AT

HIGH TEMPERATURE AND HEATING RATE IN A HSR

O. Senneca, B. Apicella, C. Russo, F. Cerciello, L. Cortese, F.

Stanzione, P. Salatino, A. Wütscher, M. Muhler, V. Scherer

10:40

I3

DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF A LEAN,

PREMIXED, STAGED COMBUSTOR WITH A FOCUS ON

CO EMISSION

K. Kleinheinzc, L. Berger, A. Attili, H. Pitsch

II3

SLOW PYROLYSIS OF POTASSIUM DOPED XYLAN: A

COMPARISON BETWEEN TWO DOPING APPROACHES

P. Giudicianni, V. Gargiulo, M. Alfè, R. Ragucci

11:00-11:20 Coffee Break

11:20-13:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION I: Turbulent flames – 2

Chair: Robert Schießl

SALA DANZA

SESSION II: Solid fuels: combustion

Chair: Viktor Scherer

11:20

I4

A DIRECT NUMERICAL SIMULATION STUDY OF POST

DISCHARGE PLASMA IGNITION OF JET FUEL IN

ISOTROPIC TURBULENCE

G. Borghesi, A. Krisman, T. Lu, J.W. Park, J.H. Chen

II4

INVESTIGATION ON IGNITION BEHAVIORS OF PULVERIZED

COAL PARTICLES IN A TUBULAR SWIRL BURNER

Y. Xu, S. Li

11:40

I5

EFFECT OF RADIANT TRANSFER OF ENERGY IN HIGHPRESSURE

OXY-COMBUSTION

E. Giacomazzi, D. Cecere, F.R. Picchia, N.M.

Arcidiacono

II5

A NOVEL METHOD TO COUPLE DEM AND CFD TO

SIMULATE TRANSPORT PHENOMENA IN SOLID BIOMASS

FUEL BEDS

F. Buß, S. Wirtz, V. Scherer

12:00

I6

FLOW AND ‘ADDED’ SMALL-SCALE TOPOLOGIES IN A

TURBULENT PREMIXED FLAME

L. Cifuentes, A. Kempf, C. Dopazo

II6

THERMOANALYTICAL AND XPS SURFACE

CHARACTERIZATION OF OXIDIZED CHARS

F. Cerciello, O. Senneca, A. Coppola, P. Salatino

12:20

I7

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF

THE NOISE GENERATION OF A TURBULENT FLAME

K. Pausch, S. Herff, H. Nawroth, C.O. Paschereit, W.

Schröder

II7

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF WOODCHIPS

COMBUSTION IN AN UNDERFEED STOKER BOILER

G. Caposciutti, S. Patronelli, F. Barontini, M. Antonelli, U.

Desideri, L. Tognotti, C. Galletti

12:40

I8

SPECTRAL RESPONSE OF DIFFERENT COMBUSTION

MODELS IN LES OF DIRECT COMBUSTION NOISE

F. Zhang, T. Zirwes, H. Nawroth, N. Li, P.

Habisreuther, H. Bockhorn, D. Trimis, C.O. Paschereit

II8

FLUIDIZED BED COMBUSTION OF PELLETIZED SEWAGE

SLUDGE IN A PILOT SCALE REACTOR

A. Cammarota, F. Cammarota, R. Chirone, R. Solimene, G.

Ruoppolo, M. Urciuolo

13:00-14:30 Lunch Break at Ristorante Circolo dei Forestieri

14:30-16:10 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION I: Turbulent flames – 3

Chair: Francesco Creta

SALA DANZA

SESSION III: Fuel and biofuel processing and

upgrading

Chair: Luciana Lisi

14:30

I9

REACTION ZONE IDENTIFICATION AND

CHARACTERIZATION BASED ON RIDGE ANALYSIS

V. Bykov, R. Schießl

III1

ON TORREFACTION OF AGRO-INDUSTRIAL RESIDUES:

FROM LOW-VALUE WASTES TO HIGH-QUALITY ENERGY

CARRIERS

P. Brachi, R. Chirone, F. Miccio, M. Miccio, G. Ruoppolo

14:50

I10

LARGE EDDY SIMULATION OF TURBULENT FLOW IN A

FAN-STIRRED COMBUSTION VESSEL

F. Zhang, T. Zirwes, P. Habisreuther, N. Zarzalis, D.

Trimis, H. Bockhorn

III2

TORREFACTION OF A LIGNIN-RICH RESIDUE IN A SOLAR

FLUIDIZED BED REACTOR

C. Tregambi, F. Montagnaro, P. Salatino, R. Solimene

15:10

I11

MIXING FIELD EFFECTS IN PARTIALLY PREMIXED

TURBULENT FLAMES

S. Luca, A. Attili, F. Bisetti

III3

IMPROVING THE CATALYTIC PERFORMANCE OF

Ni(Ru)/MgO IN THE CONVERSION OF ETHANOL TO

BUTANOL BY DISPERSION ON γ-Al2O3 PELLETS

J. Apuzzo, S. Cimino, L. Lisi

15:30

I12

QUASI-PROBABILITY APPROACH FOR MODELLING

LOCAL EXTINCTION AND COUNTER-GRADIENT IN

TURBULENT PREMIXED COMBUSTION

G. Pagnini, A. Trucchia

III4

INTEGRATION OF ENZYMATIC PROCESSES FOR

DELIGNIFICATION AND HYDROLYSIS OF AGRO-FOOD

WASTES

S. Niglio, A. Procentese, M.E. Russo, F. Raganati, A.

Marzocchella

15:50

I13

STATISTICAL ANALYSIS OF PULSATING METHANE

FLAMES ISSUED INTO HOT CO-FLOW BY LES WITH

FGM

E. Inanc, I. Wlokas, A.M. Kempf

III5

SOLAR THERMOCHEMICAL CO2 SPLITTING OVER

La0.6Sr0.4MnO3 PEROVSKITES

G. Luciani, C. Imparato, G. Landi, A. Aronne, A. Di

Benedetto

16:10-16:30 Coffee Break

16:30-18:00 POSTER SESSION

17:00-18:00 Members’ meeting of the Italian Section of the Combustion Institute

Friday, 25 May 2018

8:00-9:00 Registration

9:00-10:00 PLENARY LECTURE

HETERO-/HOMOGENEOUS COMBUSTION FOR FUEL PROCESSING AND POWER GENERATION

APPLICATIONS

Dr. John Mantzaras

Chair: Henning Bockhorn

10:00-11:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION I: Turbulent flames – 4

Chair: Christian Hasse

SALA DANZA

SESSION IV: Soot, nanoparticles and PAH – 1

Chair: Andrea D’Anna

10:00

I14

DISSIPATION ELEMENT ANALYSIS OF PREMIXED JET

FLAMES

D. Denker, A. Attili, S. Luca, F. Bisetti, H. Pitsch

IV1

OXIDATION BEHAVIOR AND RAMAN SPECTROSCOPIC

ANALYSIS OF DIESEL SOOT AND PROPANE SOOT

C. Zöllner, D. Brüggemann

10:20

I15

MORPHOLOGY AND PROPAGATION OF LARGE SCALE

PREMIXED FLAMES: COMPARISON OF 2D, 3D DNS

AND EXPERIMENTS

R. Lamioni, P.E. Lapenna, G. Troiani, F. Creta

IV2

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SOOT OXIDATION

under WELL-CONTROLLED CONDITIONS IN A HIGHTEMPERATURE

FLOW-REACTOR

T. Bierkandt, P. Oßwald, M. Köhler

10:40

I16

ON ENERGY AND DISSIPATION SPECTRA IN

TURBULENT NON-PREMIXED JETS WITH LOCAL

EXTINCTION

A. Shamooni, A. Cuoci, A. Sadiki, T. Faravelli

IV3

SECONDARY TAR REACTIONS AND SOOT FORMATION IN

PYROLYSIS OF COAL

C. Russo, O. Senneca, F. Cerciello, F. Stanzione, L. Cortese,

A. Ciajolo, S. Heuer, V. Scherer, B. Apicella

11:00-11:20 Coffee Break

11:20-13:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION V: Internal combustion engines

Chair: Carlo Beatrice

SALA DANZA

SESSION IV: Soot, nanoparticles and PAH – 2

Chair: Dimosthenis Trimis

11:20

V1

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DIFFERENT

COMBUSTION MODES IN A SINGLE-CYLINDER DUALFUEL

CI ENGINE

M. Korkmaz, B. Jochim, J. Beeckmann, H. Pitsch

IV4

DECONVOLUTION OF SOOT PARTICLE SIZE

DISTRIBUTIONS

H. Mätzing, P. Vlavakis, M. Sentko, A. Loukou, B.

Stelzner, D. Trimis, D. Stapf

11:40

V2

STUDY OF LIQUID and VAPOUR PHASES OF A GDI

SPRAY

A. Montanaro, L. Allocca

IV5

HOW TO VALIDATE NUMERICAL RESULTS ON PRIMARY

PARTICLE DIAMETER TO EXPERIMENTAL DATA FROM

LAMINAR SOOTING FLAMES

A. Bodor, A. Cuoci, B. Franzelli

12:00

V3

PARTICLE FORMATION AND EMISSIONS FROM DUAL

FUELED CNG DI AND GASOLINE PFI SI RESEARCH

ENGINE

F. Catapano, S. Di Iorio, P. Sementa, B.M. Vaglieco

IV6

SOOT MODELING OF ETHYLENE COUNTERFLOW

DIFFUSION FLAMES

W. Pejpichestakul, A. Frassoldati, A. Parente, T. Faravelli

12:20

V4

MODELING VIRTUAL FUELS FOR HCCI-LIKE INTERNAL

COMBUSTION ENGINES DEVELOPMENT

P. Miceli, D. Fino, M. Chiodi

IV7

FLAME AEROSOL SYNTHESIS OF TIO2 NANOPARTICLE

COATINGS WITH ADVANCED ANTIBACTERIAL AND

HYDROPHILIC PROPERTIES

G. De Falco, C. Almini, R. Ciardiello, M. Commodo, P. Del

Gaudio, P. Minutolo, A. Porta, A. D’Anna

12:40

V5

EXPERIMENTAL STUDY ON GLOBAL AND LOCAL

TURBULENT PREMIXED FLAME CHARACTERISTICS OF

ALCOHOLS

J. Trabold, S. Walther, S. Hartl, A. Dreizler, D. Geyer

IV8

THE IMPACT OF TEMPERATURE AND FLAME CHEMISTRY

ON THE DEGRADATION OF METAL OXIDE

NANOPARTICLES

N. Teuscher, W. Baumann, M. Hauser, J. Mahl, H.R. Paur,

D. Stapf

13:00-14:30 Lunch Break at Ristorante Circolo dei Forestieri

14:30-16:10 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION VI: Reaction kinetics – 1

Chair: Viatcheslav Bykov

SALA DANZA

SESSION VII: Formation and control of pollutants

and greenhouse gases

Chair: Fabio Montagnaro

14:30

VI1

A COMPREHENSIVE DETAILED KINETIC

MECHANISM FOR THE SIMULATION OF GASOLINE

FUELS

M. Mehl, K. Zhang, S.W. Wagnon, G. Kukkadapu,

C.K. Westbrook, W.J. Pitz, Y. Zhang, H.J. Curran,

M.J. Al Rashidi, N. Atef, S.M. Sarathy

VII1

CALCIUM LOOPING WITH AIR POLLUTION CONTROL

RESIDUES FROM MUNICIPAL SOLID WASTE

INCINERATORS: A PRELIMINARY SCREENING

A. Dal Pozzo, A. Armutlulu, M. Rekhtina, C.R. Müller, V.

Cozzani

14:50

VI2

DRG AND GQL REDUCTION METHODS FOR A

H2/AIR AUTO-IGNITION PROBLEM

C. Yu, F. Minuzzi, V. Bykov, U. Maas

VII2

EMBEDDING GRAPHENE-LIKE LAYERS IN HYBRID METAL

ORGANIC FRAMEWORKS: THE EFFECT ON CO2 CAPTURE

M. Alfè, R. Rea, V. Gargiulo, M. Minelli, L. Lisi, M. G. De

Angelis

15:10

VI3

DEVELOPMENT OF A MECHANISM FOR DUAL FUEL

COMBUSTION

S. Schuh, J. Frühhaber, F. Winter

VII3

THERMODYNAMIC AND KINETIC STUDY OF CO2

ADSORPTION ON A FINE ACTIVATED CARBON IN A

SOUND ASSISTED FLUIDIZED BED

F. Raganati, R. Chirone, P. Ammendola

15:30

VI4

INSIGHTS INTO OXIDATION BEHAVIOR OF

POTENTIAL GASOLINE ADDITIVES: 2-

METHYLFURAN AND 2-

METHYLTETRAHYDROFURAN

R. Tripathi, U. Burke, A.K. Ramalingam, C. Lee, R.X.

Fernandes, K.A. Heufer, S.M. Sarathy, H. Pitsch

VII4

PRELIMINARY CHARACTERIZATION OF THE EMISSIONS

FROM SCENTED TEA-LIGHT CANDLES

E. Oddo, M. Derudi

15:50

VI5

DEVELOPMENT OF A KINETIC MECHANISM FOR

NOx FUEL INTERACTION

K. P. Shrestha, L. Seidel, F. Mauß, T. Zeuch

VII5

COMPARISON BEHAVIOUR OF COMMERCIAL ACTIVATED

CARBON AND COAL-DERIVERED CHAR IN HOT SYNGAS

CLEANING

F. Parrillo, G. Ruoppolo, U. Arena

16:10-16:40 Coffee Break

16:40-18:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION VI: Reaction kinetics – 2

Chair: Marco Mehl

SALA DANZA

SESSION II: Solid fuels: gasification

Chair: Osvalda Senneca

16:40

VI6

COMPARISON OF DIFFERENT DIAGNOSTIC

TECHNIQUES FOR THE ASSESSMENT OF COAL

PYROLYSIS RATE

S. Krusch, V. Scherer, R. Solimene, G. Ruoppolo, F.

Cerciello, S. Pielsticker, R. Kneer, K. Schlögel, O.

Senneca

II9

ENTRAINED FLOW GASIFICATION: EXPERIMENTS AND

MATHEMATICAL MODELLING BASED ON RANS

M. Dammann, M. Mancini, S. Fleck, R. Weber, T. Kolb

17:00

VI7

PLUG-FLOW REACTOR STUDY OF THE PARTIAL

OXIDATION OF METHANE AND NATURAL GAS AT

ULTRA-RICH CONDITIONS

D. Kaczmarek, T. Kasper, B. Atakan

II10

FOOD WASTE GASIFICATION THROUGH HYDROTHERMAL

CARBONIZATION PRE-TREATMENT

A.N. Izaharuddin, M.C. Paul, S. Theppitak, X. Dai, K.

Yoshikawa

17:20

VI8

ADVANCEMENT ON HEAT TRANSFER MODELLING

OF OXIDATION PROCESSES IN JET STIRRED FLOW

REACTORS

L. Acampora, M. Lubrano Lavadera, P. Sabia, R.

Ragucci, M. de Joannon, F.S. Marra

II11

PARTICLE-WALL IMPACT EXPERIMENTS FOR ENTRAINEDFLOW

BIOMASS GASIFIERS

M. Troiano, F. Montagnaro, R. Solimene, P. Salatino

17:40

VI9

A COMPARISON OF NUMERICAL FRAMEWORKS

FOR MODELLING HOMOGENOUS REACTORS AND

LAMINAR FLAMES

R. Langer, A. Cuoci, L. Cai, U. Burke, C. Olm, H.

Curran, T. Turányi, H. Pitsch

II12

DETAILED DEM SIMULATION OF PARTICLE-WALL

INTERACTIONS UNDER COAL GASIFIER CONDITIONS

D.M. Balice, F. S. Marra, F. Montagnaro, P. Salatino

20:00 Social dinner at Grand Hotel Europa Palace in Sorrento

Saturday, 26 May 2018

8:00-9:00 Registration

9:00-10:00 PLENARY LECTURE

BEYOND COMBUSTION DICHOTOMY: TOWARD FUEL FLEXIBLE TECHNOLOGIES

Dr. Mara de Joannon

Chair: Tiziano Faravelli

10:00-11:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION IV: Soot, nanoparticles and PAH – 3

Chair: Mario Commodo

SALA DANZA

SESSION VIII: Detonations, Explosions and

Supersonic Combustion – Spray and Droplets

Chair: Valeria Di Sarli

10:00

IV9

EELS AND HRTEM OF ETHYLENE SOOT

B. Apicella, A. Tregrossi, A. Ciajolo, J. Abrahamson,

R.L. Vander Wal, C. Russo

VIII1

SHOCKLESS FLAME ACCELERATION AND DDT IN OPEN

CHANNELS DRIVEN BY HYDRAULIC RESISTANCE

M. Kuznetsov, J. Yanez, V. Bykov

10:20

IV10

SOOT PREDICTION IN A MODEL AERO ENGINE

COMBUSTOR WITH MULTIPHYSICS APPROACH

S. Paccati, D. Bertini, S. Puggelli, L. Mazzei, A.

Andreini

VIII2

CHANGE IN FLAME GEOMETRY OF AN ETHANOL SPRAY

FLAME BY VARYING THE INJECTION FREQUENCY

F.C.C. Galeazzo, N.K. Fukumasu, J.A. Denev , G.C. Krieger

Filho

10:40

IV11

MODELLING OF SOLAR RADIATION ON SOOT

FORMATION IN DIFFUSION FLAME

M. Sirignano, A. D’Anna

VIII3

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EMULSIFICATION

EFFECT ON HEAVY FUEL OIL DROPLET COMBUSTION

P. Guida, W.L. Roberts

11:00-11:20 Coffee Break

11:20-13:00 PARALLEL SESSIONS (ORAL PRESENTATIONS)

SALA TEATRO

SESSION IX: Laminar flames

Chair: Burak Atakan

SALA DANZA

SESSION X: Novel concepts, technologies and

systems

Chair: Samir Bensaid

11:20

IX1

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FUEL-SPECIFIC

SPECIES FORMATION IN BLENDED PREMIXED

FLAMES

J. Wullenkord, M. Zeng, M. Salamanca, I. Graf, S.

Schmitt, L. Ruwe, K. Kohse-Höinghaus

X1

ON THE INFLUENCE OF THE EFFECTIVE FOCAL LENGTH

ON LASER IGNITION WITH A PASSIVELY Q-SWITCHED

LASER

M. Bärwinkel, D. Brüggemann

11:40

IX2

A NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF

TEMPERATURE AND COMPOSITION ON THE

FLAMMABILITY OF SOUR GAS

G. Pio, V. Palma, E. Salzano

X2

A LOW POWER LIQUID FUELED BURNER USING A NOVEL

ATOMIZATION CONCEPT

T. Müller, A. Goßmann, J. Kühn, M. Etzold, B. Stelzner, N.

Zarzalis, F. Durst, D. Trimis

12:00

IX3

NON-LINEAR EVOLUTION OF THERMODIFFUSIVELY

UNSTABLE LEAN PREMIXED HYDROGEN FLAMES

L. Berger, K. Kleinheinz, A. Attili, H. Pitsch

X3

ASSESSMENT OF COMBUSTION PARADIGMS FOR

MODELING A CYCLONIC BURNER UNDER MILD

COMBUSTION CONDITIONS

M. Ferrarotti, S. Patronelli, G. Ceriello, G. Sorrentino, C.

Galletti, A. Parente

12:20

IX4

FLAME FOLDING AND WRINKLING FACTOR FOR 2D

AND 3D HYDROGEN-AIR FLAMES

M. Kuznetsov, N. Chaumeix, J. Yanez, S. Tengah

X4

EVALUATION OF FUEL FLEXIBILITY IN A CYCLONIC

BURNER

P. Sabia, G. Sorrentino, P. Bozza, R. Ragucci, M. de

Joannon

12:40

IX5

THE EFFECT OF EQUIVALENCE RATIO VARIATION ON

THE FLAME STRUCTURES OF LAMINAR LOWPRESSURE

TETRAMETHYLSILANE/HYDROGEN

FLAMES

Y. Karakaya, T. Kasper

X5

CATALYTIC COMBUSTION OF METHANOL OVER NANOSTRUCTURED

CeO2-Pt/FECRALLOY FOAM CATALYSTS

S. Cimino, L. Lisi, M. Musiania, E. Verlato

13:00-13:30 FINAL REMARKS AND BEST PRESENTATION AWARDS

POSTER SESSION (16:30-18:00, Thursday, 24 May 2018)

(maximum poster size 841x1189mm portrait)

UNSTEADY THREE-DIMENSIONAL SIMULATION OF A FLUIDIZED BED FOR BIOMASS GASIFICATION (II13) P1

M. Ali Uzair, S. Camporeale, F. Fornarelli, P. Oresta

REACTIVITY OF BIOCHAR GASIFICATION IN ATMOSPHERES OF STEAM, CARBON DIOXIDE AND THEIR MIXTURES (II14) P2

T. Kreitzberg, S. Pielsticker, O. Hatzfeld, R. Kneer

PROCESS MODELLING OF AN INNOVATIVE POWER TO LNG DEMONSTRATION PLANT (III6) P3

E.A. Morosanu, S. Bensaid, R. Pirone

TORREFACTION OF HEAVY METALS CONTAMINATED BIOMASSES (III7) P4

C.M. Grottola, P. Giudicianni, F. Stanzione, J.B. Michel, R. Ragucci

AN ASSESSMENT OF CARBON OXIDATION MECHANISM BY DYNAMIC OXIDATION/DESORPTION IN A LOOPING REACTOR (II15) P5

A. Coppola, O. Senneca, F. Cerciello, P. Salatino

PROGRESS AND CHALLENGES IN FLOW FIELD STUDIES OF 40 – 60 kWth PULVERIZED COAL FLAMES (II16) P6

D. Zabrodiec, J. Hees, A. Massmayer, O. Hatzfeld, R. Kneer

A PRELIMINARY STUDY OF FLUIDIZED BED SORPTION-ENHANCED METHANATION BY CaO (III8) P7

A. Coppola, F. Massa, P. Salatino, F. Scala

INSIGHTS INTO THE MECHANISM OF H2S REACTIVE ADSORPTION OVER ZnO–CuO DISPERSED ONTO ACTIVATED CARBON (VII6) P8

G. de Falco, F. Montagnaro, M. Balsamo, A. Erto, F.A. Deorsola, L. Lisi, S. Cimino

THE INFLUENCE OF H2O AND SO2 ON CO2 UPTAKE IN FLUIDIZED BED CALCIUM LOOPING (VII7) P9

A. Coppola, F. Montagnaro, A. Esposito, F. Scala, P. Salatino

CO2 ADSORPTION DATA ON DIFFERENT SORBENTS UNDER DYNAMIC CONDITIONS: AN OVERVIEW (VII8) P10

V. Gargiulo, M. Alfè, F. Raganati, P. Ammendola, R. Chirone

A DESCRIPTIVE MODEL FOR A PILOT-SCALE WET ELECTROSTATIC SCRUBBER (VII9) P11

M. Esposito, C. Carotenuto, A. Lancia, M. Giavazzi, A. Di Benedetto, F. Di Natale

USE OF SOLAR ENERGY TO SUSTAIN LIMESTONE CALCINATION FOR ORDINARY PORTLAND CEMENT PRODUCTION (X6) P12

C. Tregambi, R. Solimene, F. Montagnaro, P. Salatino, M. Marroccoli, N. Ibris, A. Telesca

STUDY OF SOOT PARTICLES NANOSTRUCTURE EVOLUTION IN A LAMINAR PREMIXED FLAME BY RAMAN AND EPR SPECTROSCOPY (IV12) P13

F. Picca, M. Di Serio, G. De Falco, M. Commodo, G. Vitiello, G. D’Errico, P. Minutolo, A. D’Anna

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF LAMINAR COUNTER-FLOW DIFFUSION FLAMES USING BIOMASS-BASED GASEOUS FUELS (IX6)

P14

M.T. Scharl, D. Greenhalgh, A. Diéguez Alonso, F. Behrendt

CH4/AIR-FLAME IMPINGEMENT HEAT TRANSFER TO A CYLINDRICAL SURFACE (IX7) P15

P.O. Oketch, U. Bergmann, B. Atakan

HEAT RELEASE RATE MARKERS FOR TURBULENT MILD COMBUSTION FED BY CH4-H2 MIXTURE (I17) P16

D. Bascherini, M. Ferrarotti, C. Galletti, G. Bagheri, A. Parente

STABILIZATION OF A HIGH PRESSURE JET FLAME WITH HEAT LOSSES BY LES (I18) P17

P. Gruhlke, H. Janbazi, I. Wlokas, C. Beck, A.M. Kempf

CONSISTENT FLAMELET-BASED TURBULENT COMBUSTION MODELING FOR LIQUID ROCKET ENGINES (I19) P18

P.E. Lapenna, G. Indelicato, R. Amaduzzi, D. Durigon, R. Lamioni, F. Creta

FUEL PERFORMANCE DETECTION IN MICRO GAS TURBINE USING A NEW APPROACH BASED ON CHAOS DETECTION FROM

COMBUSTION VIBRATIONS (I20) P19

C. Allouis, A. Amoresano, R. Pagliara, G. Langella, V. Niola, G. Quaremba

ANALYSIS OF ENGINE CONTROL PARAMETERS EFFECT TO MINIMIZE GHG EMISSIONS IN A DUAL FUEL NG/DIESEL LIGHT DUTY ENGINE (V6) P20

C. Beatrice, V. Fraioli, C. Guido, P. Napolitano

EXERGO-ECONOMIC ANALYSIS OF AN HCCI-ENGINE POLYGENERATION SYSTEM (V7) P21

D. Schröder, A. Güngör, R. Hegner, B. Atakan

A COMPUTATIONALLY AEFFICIENT COMBUSTION PROGRESS VARIABLE (CPV) APPROACH FOR ENGINE APPLICATIONS (V8) P22

A. Werner, C. Netzer, H. Lehtiniemi, A. Borg, A. Matrisciano, L. Seidel, F. Mauss

A CFD FRAMEWORK FOR EVAPORATING FUEL DROPLETS IN A GRAVITY FIELD (VIII4) P23

A.E. Saufi, A. Cuoci, A. Frassoldati, T. Faravelli

INVESTIGATION OF S2 + AIR COMBUSTION (VI10) P24

N. Sebbar, T. Zirwes, P. Habisreuther, H. Bockhorn, D. Trimis

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL EVALUATIONS ON THE CHARACTERISTICS OF VENTED METHANE EXPLOSION (VIII5) P25

Z.M. Luo, B. Su, T. Wang, F.M. Cheng, J.Y. Zhao

FLASH POINT OF BINARY MIXTURES (VIII6) P26

V. Di Sarli, R. Sanchirico, A. Di Benedetto

EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF CRUDE OIL ON SPONTANEOUS COMBUSTION: A CASE STUDY (VIII7) P27

J. Deng, S.X. Fan, K. Wang, Y.N. Zhang, C.P. Wang, J.Y. Zhao