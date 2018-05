Il Sorrento conferma Munao e blinda il baby Leone tra i pali

Il Sorrento per la prossima stagione guarda in casa propria, ripartendo dall’estremo difensore: c’è la conferma di Giuliano Munao, nonostante l’infortunio di marzo, che l’ha costretto a stare fuori nel finale del torneo. Munao è tra i primi big ad essere riconfermato, la società rossonera vuole dare fiducia è che l’intesa reciproca tra il portiere e il presidente Giuseppe Cappiello: per la serie D mancano solo i dettagli economici, fondamentale è stato anche l’ok di Mister Antonio Guarracino. Munao è un fedelissimo del tecnico sorrentino, che sta già supervisionando il lavoro di recupero del numero uno, in modo da essere già pronto per l’inizio del campionato.

Il 18enne Lorenzo Leone, farà invece da vice Munao: il promettente under è cresciuto calcisticamente sotto la supervisione del primo portiere, dimostrando grande carattere quando è stato chiamato in causa nell’ultima partita con la Virtus Avellino e lo spareggio con l’Agropoli, salvando i suoi con interventi decisivi. Diversa è la posizione di Salineri, il classe 1996 è da valutare, dato anche l’impossibilità di arruolarlo come under.