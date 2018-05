SORRENTO. CONCERTI AL TRAMONTO

Con il patrocinio del Comune di Sorrento

da un’idea del movimento “22 dicembre” nasce la 1°edizione

di “Concerti al Tramonto”

Rassegna nata dall’esigenza di offrire ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale, nella location unica di Piazza della Vittoria, si armonizzerà il binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo.

1°appuntamento 29 maggio ore 20.00 RESPIRO Live

I Respiro un duo sulla scena ma nell’aria il suono è quello di un’orchestra grazie all’uso sapiente della pedaliera multi effetto e della loop-machine. Il duo salentino propone brani originali, ma anche chicche jazz e omaggi agli artisti più amati, italiani e internazionali.

Tanti i festival e live a cui hanno partecipato , l’11 marzo 2016, aprono il concerto dei Marlene Kuntz a Milano. Senza dimenticare l’incetta di premi tra cui 1° premio al Limatola Festival; premio Rivelazione al Premio Lunezia premio miglior arrangiamento Autore Controcorrente (Samuele Bersani), 3° Premio categoria inediti al Musica Controcorrente, premio Radio Radiosa al Festival Frequenze Mediterranee, 1° premio apertura concerto Earth Wind and Fire al Cool Movement; 1° premio, Targa Siae dedicata a Sergio Endrigo per la miglior personalità artistica al Biella Festival, live session per Rsi (Radio Svizzera Italiana) e TV Nazionale Svizzera presso la Fiera del libro di Torino, 1° premio assoluto a Suoni e Rumori Festival ,premiazione del videoclip “Il verme” al V.I.C.

on stage:

Francesco Del Prete: Violino elettroacustico, loop-machine e pedaliera multi effetto“

Lara Ingrosso: Voce, loop-machine, pedaliera multi effetto, multi pad e piccole percussioni