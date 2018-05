Sorrento i compagni della VB del Nautico piangono Raffaele De Gennaro. Quel terribile incidente con la moto non doveva esserci

Sorrento i compagni della VB del Nautico di Piano di Sorrento piangono Raffaele De Gennaro. Quel terribile incidente con la moto, ieri sera fra Castellammare di Stabia e Vico Equense, al Famous Beach, non doveva esserci. Mentre ancora si cerca di ricostruire questa tragedia dove il ragazzo ha perso la vita anche se le indagini della Procura di Torre Annunziata ( Napoli ) sono indirizzate verso la fatalità, sono tanti i messaggi

“Non posso ed il mio cuore non riesce nemmeno ad immaginare un dolore cosi grande …. Condoglianze ed un forte abbraccio ai genitori“: sono decine e decine i post lasciati su Facebook per Raffaele De Gennaro, il 19enne morto nel tardo pomeriggio di ieri, ore 20 circa, nel tragico scontro avvenuto sulla statale Sorrentina, tra Castellammare e Vico Equense. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Raffaele non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportare: è morto sul colpo. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. La notizia ha sconvolto amici, parenti e compagni di scuola. Raffaele frequentava l’Istituto “N.Bixio” di Piano di Sorrento la VB e si accingeva a sostenere l’esame di maturità.

Il cordoglio è arrivato anche dal primo cittadino di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino: “Esprimo il cordoglio di tutta la città di Piano di Sorrento alla famiglia De Gennaro per l’improvvisa e tragica scomparsa del giovanissimo Raffaele, vittima oggi di un grave incidente stradale che ne ha stroncato la vita a 19 anni. Purtroppo queste tragedie ci lasciano interdetti, senza parole di fronte a un dolore devastante e al rimpianto per quello che Raffaele non potrà più essere per sè, per i suoi familiari, per i suoi compagni, per la nostra società. Buon viaggio Raffaele” scrive il sindaco.

Un dolore per tutta la Penisola Sorrentina