Sorrento città omofoba? Dopo Marco Fiorentino, Giuseppe Cuomo i no ai matrimoni gay vanno sui media nazionali. SONDAGGIO . La vicenda la ha sollevata Lucina Matarese sull’Huffington Post, increduli noi di Positanonews abbiamo sentito in esclusiva prima il consigliere comunale Federico Cuomo, addetto al settore, e poi Vincenzo D’ Andrea protagonista suo malgrado di questa vicenda.

Cuomo ci ha detto che i francescani non ritenevano opportuna la celebrazione civile al Chiostro di San Francesco , D’Andrea ha giustamente rilevato , in una intervista esclusiva a Positanonews, che la sua scelta rispettava la legge e che da nessuna parte c’era scritto che quel luogo non era destinato a unioni civili.

Vincenzo D’Andrea, napoletano, e il suo compagno Beto , Heriberto Vasquez hanno poi deciso di sposarsi a Villa Fondi il 25 luglio a Piano di Sorrento.

A due anni dalla legge Cirinnà che ha stabilito uguaglianza tra i cittadini questa vicenda ha fatto discutere non poco.

Apriamo un sondaggio su questo episodio . Sorrento è omofoba?