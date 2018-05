Sorrento, chiusura del Centro di Igiene Mentale, per Rosario Fiorentino totale disinteresse delle Autorità preposte.

Secondo il leader di Insieme per Sorrento,le Bugie hanno le gambe corte –Centro di Igiene Mentale un pezzo importante della sanità pubblica va via da Sorrento e dalla Penisola Sorrentina con il silenzio complice dei sindaci e mentre la dottoressa Costantini preferisce fare passarelle invece di dare dignità alla sanità pubblica . l’Ospedale di Sorrento sembra bombardato come Gaza.

Sorrento- Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Rosario Fiorentino, leader di Insieme per Sorrento ed ex Consigliere comunale. circa il disinteresse da parte dei vertici dell’Asl NA3 Sud,in relazione quella, che da più parti ,è stata definita una vergognosa vicenda. Ovvero la chiusura del Centro di Igiene Mentale, di Via Del Mare.

“Considerato che la Sir in oggetto è nata dopo la chiusura dei vari Ospedali Psichiatrici ed è parte integrante della Unità Operativa Salute Mentale del Distretto n 59, con l’apertura nel maggio del 1994 ha ospitato diverse decine di persone del territorio della penisola sorrentina.

Oggi ospita 11 pazienti di cui alcuni provenienti dal Leonardo Bianchi e 2 da altri territori di appartenenza. Ed alcuni senza familiare

In data 31gennaio 2018, la Direttrice Generale, ha fatto una richiesta ai sindaci per un immobile da ospitare sia la Sir che il UOSM , in comodato d’ uso con una superficie di circa 900 metri ,ma prevedibili anche in due immobili di dimensione inferiore. Va precisato che in data 8 marzo 2018 vi è stata una riunione richiesta dai Sindaci con il Direttore Generale ove si era convenuti come da verbale di aggiornarsi il 4/4/2018 per verifica sullo stato degli avanzamento dei lavori nel frattempo era stato mandato all’Arch. Donnarumma per verificare la delocalizzazione degli ambulatori del Centro.

Vi è stata una chiara volontà di tutti i convenuti di non portare gli ospiti presenti al di fuori dal territorio del Distretto n 59. Sembra alquanto strano, visto che bisognava aggiornarsi, che si decide già di effettuare una possibile chiusura, senza che vengono informati i Sindaci. I quali da subito si sono prodigati e resi disponibili per eventuali soluzioni, e visto che è trascorso oltre un mese vi doveva essere quanto meno un aggiornamento della situazione

Lo scorso 8 maggio si sono recati,presso la struttura, alcuni Dirigenti ASL, tra cui Il Direttore Sanitario che ricopre anche la carica di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dott. Di Caterino e la Direttrice della Unità Operativa di Salute Mentale di Terzigno, e pare che abbiamo dichiarato in maniera verbale che a brevela stessa verrà. Convenendo, che alcuni degli ospiti residenti a Sorrento insieme agli altri andrebbero fuori territorio.