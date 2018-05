Sorrento Centro di Igiene Mentale verso la chiusura. Fiorentino “Famiglie stanche, organizziamo un corteo”. Domani richiesta al Vescovo. Positanonews c’è!

Sorrento. Chi soffre non riesce a combattere, questo già denota lo squallore con il quale la politica sta gestendo la vicenda del Centro di Igiene Mentale . Dichiarazioni plateali quando l’attenzione è alta, per poi far passare la cosa nel dimenticatoio, nella “scordata”, come fanno furbescamente molti politici anche qui in Campania. Ma a tenere alta l’attenzione è Rosario Fiorentino che su questa vicenda è colui il quale ci ha anche coinvolti e non possiamo non rispondere all’appello. Dove ci sono persone deboli , indifese, diritti da tutelare, nel corso di questi 14 anni non ci siamo mai tirati indietro. Positanonews c’è!

Questi malati non sono in grado di difendersi, le famiglie sono stanche e rassegnate. Si vogliono sradicare dal territorio i malati mentali per deportarli altrove, i veri malati sono loro. La più grande malattia mentale è l’insensibilità e l’indifferenza. Siete morti dentro!

Il post di Rosario Fiorentino è da meditare