Sorrento – Castelsangiorgio 3-0 ed i rossoneri under 17 sono campioni della Campania. Alle ore 11 allo stadio Giraud di Torre Annunziata è andata in scena la finalissima regionale under 17, che ha visto trionfare ancora una volta i rossoneri di Antonio Guarracino.

Questa volta a cadere sotto i colpi dei giovani terribili sorrentini sono stati i pari età del Castelsangiorgio.

Già dalle prime battute di gara si è vista la netta superiorità della compagine tanto cara al patron Salvatore Di Leva, che al triplice fischio finale si è voluto complimentare col mister e tutto il suo entourage per la chiusura col botto ad una stagione letteralmente da incorniciare.

Le due reti di Russo Diego, classe 2000 di Piano di Sorrento, vero e proprio mattatore del match, aprono la strada al successo del Sorrento 1945, che a pochi minuti dal termine legittima la schiacciante vittoria con un delizioso pallonetto del bomber Guastella.

Grande festa e gloria per tutti, si respira aria nuova…il calcio a Sorrento è tornato!