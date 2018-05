Sorrento / Castellammare di Stabia Catello Vitiello M5S “Non è vero che ho detto che non rinuncio alle indennità”

Chi volesse usare quell’intervista per denigrarmi commette un errore. Non è quello il mio pensiero. Il mio pensiero sta nella linearità dei miei atteggiamenti e dei miei comportamenti pubblici e privati.

La prima busta paga non si scorda mai, soprattutto se è quella di un parlamentare. Catello Vitiello è l’avvocato penalista diventato famoso per aver disobbedito a Luigi di Maio, che non lo voleva alla Camera perché massone.

Come si sta nel gruppo Misto?

«L’esordio è andato bene. Trovarsi dalla parte del legislatore dopo anni di codicilli e leggi è un’emozione incredibile»Anche il primo stipendio da onorevole dev’essere stata una bella emozione.

«Non particolare, in realtà. Fortunatamente non sono un politico di professione, faccio il pendolare di lusso tra Roma e Napoli dove ho il mio studio e quella è la poltrona a cui tengo di più».

Guadagna più come avvocato o come deputato?

«Diciamo che il mio lavoro mi gratifica, ma anche quello da parlamentare è un signor stipendio e chi dice il contrario è in malafede».

Facciamo due conti?

«Cinquemila euro di stipendio, poi indennità varie… In tutto fanno 13 mila euro al mese».

Moltissimi italiani non li vedono in un anno, 13 mila euro.

«Non è male infatti. Ma io le confesso che per me quel che va ridotto sono altri numeri della politica».

Non le indennità dei parlamentari?

«No, il numero di deputati e senatori. È veramente eccessivo per un Paese come l’Italia».

Davvero non pensa che gli italiani spendano troppo per mantenere i parlamentari?

«Il cittadino deve mantenere il parlamentare per il lavoro che fa nel suo mandato. Il problema è quando si esagera. Il teatro, il cinema e lo stadio adesso ce li dobbiamo pagare».

Le dispiace?

«Ma no, è giusto così. Sono privilegi che non avevano senso».