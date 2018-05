Sorrento, il cantante Daniele Coletta immortalato davanti al Golfo – FOTO

Il cantante Daniele Coletta si sta rilassando a Sorrento. Almeno questo è quello che viene immortalato in alcuni scatti pubblicati dal giovane artista romano sul proprio profilo ufficiale Instagram. Non è dato sapersi se si tratti di una visita di lavoro, magari per qualche collaborazione sul territorio, oppure solo di una vacanza.

Nato a Roma il 10 Febbraio 1992, Daniele ha studiato canto sin dall’età di 10 anni e col tempo è diventato cantante di professione. Si è perfezionato nel metodo Voicecraft grazie a Gabriella Scalise. Il cantante si è formato in varie accademie nazionali ed estere (come la Malta Academy Of Performing Arts, il West Finland College e la Seth Riggs Academy) per poi diventare noto ai più dopo alcune apparizioni televisive in programmi come X-Factor.

Ha vinto numerosi festival nazionali ed internazionali ma la prima vera conferma è arrivata nel 2008 quando è stato protagonista della prima edizione del programma “Ti lascio Una Canzone” in diretta su RaiUno dal Teatro Ariston e condotto da Antonella Clerici. Durante la trasmissione Daniele ha l’occasione di duettare con artisti come Al Bano, Fausto Leali e Dionne Warwick.

Qualche mese fa ha anche pubblicato il suo primo lavoro in lingua inglese.