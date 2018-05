Sorrento Calcio festa la serie D a Villa Fiorentino e la città si veste in rossonero. Anche un collegamento con Gianluigi Aponte MSC che ha dimostrato la vicinanza alla squadra. Presenti tutti i dirigenti la squadra, il mister Antonio Guarracino a Villa Fazzoletti. Un momento di festa poi il serrate le righe perchè la D sarà un impegno non facile.È stata una festa per la D, una festa per il calcio, ma per lo sport in generale. Consegnata una targa a Sveva Schiazzano, la campionessa di nuoto di Massa Lubrense ora negli Stati Uniti d’ America.

Soddisfazione per i dirigenti presidente Giuseppe Cappiello ai suoi vice Franco Ronzi, Paolo Durante e Salvatore Di Leva, lo staff tecnico che fa capo al mister Antonio Guarracino con il suo secondo Luigi Cappiello e l’allenatore dei portieri Silvio Somma, il responsabile medico Epifano D’Arrigo, il fisioterapista Giancarlo Colonna, il massaggiatore Antonino Esposito ed il collaboratore Antonino Palomba.

Premiati anche i ragazzi dell’Accademia poi i giocatori protagonisti di questo incredibile campionato con una sfida interminabile con la fortissima Agropoli , la squadra del Cilento era data per favorita, ma alla fine con patemi d’animo è stata sconfitta nello spareggio finale. Ora sta cercando di salire anch’essa in D ma dopo aver già vinto sfide in Campania se la dovrà vedere con le squadre della Sicilia trasferte quasi impossibili.

Ecco i fantastici campioni

Portieri: Giuliano Munao, Francesco D’Esposito e Lorenzo Leone;

Difensori: Giuseppe Calabrese, Giuseppe Chiaro, Natale Di Gregorio, Luigi Esposito, Antonio Guarro, Salvatore Marino, Marcello Mozzillo, Velio Raimondi, Gabriele Reich e Danilo Tizzano;

Centrocampisti: Carmine Bellotti, Francesco Di Ruocco, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Masi, Patrizio Mennella, Marco Pepe, Luigi Rizzo e Raffaele Ruocco,

Attaccanti: Biagio Bosco, Fabio Cifani, Alessandro Falanga, Raffaele Fiorentino, Alfonso Gargiulo, Alfredo Guastella, Ciro Nocera, Ciro Schettino e Ciro Vacca.

Emozioni per l’intervento da Ginevra di Gianluigi Aponte, patron della Msc, la compagnia di navigazione che è il principale sponsor della squadra oltre ad essere il presidente della Fondazione Sorrento che ha permesso la festa nella struttura con l’amministratore delegato Gaetano Milano

Antonino Pane ha presentato l’evento che ha visto anche la presenza di tutti i sindaci Giuseppe Cuomo, Piergiorgio Sagristani di Sant’Agnello, Vincenzo Iaccarino di Piano di Sorrento e Giuseppe Tito di Meta.

Non potevamo non soffermarci con Antonio Guarracino, nostra vecchia conoscenza con il San Vito Positano, che Positanonews è stato il primo a premiare come “sportivo dell’anno”

“In tempi non sospetti mi avete riconosciuto – ha ammesso Guarracino -, ora pensiamo a festeggiare e a dire grazie alla città, alla dirigenza, ai giocatori e ai tifosi che ci sono vicini”

La più grande vittoria di Mister Guarracino è quella di aver fatto tornare l’entusiasmo. Complimenti