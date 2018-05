Sorrento. A breve l’abbattimento di una struttura abusiva in Via Gradone

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ha disposto l’abbattimento di una struttura abusiva in Via Gradone, il cui proprietario era stato condannato nel 2013. La Procura ha, inoltre, fatto predisporre un progetto per gli interventi con un costo stimato che si aggira intorno ai 57.000 euro. Nel 2014 Alfonso Donadio, dirigente del Comune di Sorrento, indisse una gara di appalto per i lavori di demolizione che, però, andò deserta. Successivamente ci fu l’affidamento diretto ad una ditta ma, anche in questo, con nessun esito. Per tali motivi Antonino Giammarino, attuale responsabile del settore Abusivismo, ha deciso di ricorre alla Consip al fine di individuare l’impresa a cui poter affidare i lavori di abbattimento dell’opera abusiva. SI auspica che entro poche settimane possa avvenire la stipula del contratto con l’inizio dei lavori di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi.