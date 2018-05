Sorrento. Autobus turistico in panne blocca Via degli Aranci

Ancora problemi legati al traffico in penisola sorrentina. Lo scenario questa volta è Via degli Aranci a Sorrento che, a causa della chiusura del rinnovato Corso Italia, ogni giorno è percorsa da tantissimi veicoli. Questa volta a causare il blocco della circolazione per diverse ore è stato un autobus turistico che, giunto all’altezza di piazza Antiche Mura, si è improvvisamente fermato a causa di un guasto, non riuscendo a muoversi neanche di un centimetro, L’autista del mezzo ha posizionato il regolare triangolo di segnalazione dovendo attendere un meccanico che potesse riparare il guasto direttamente sul posto o che potesse provvedere al trasporto dell’automezzo presso un’officina. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per decongestionare il traffico che, nel frattempo, si è creato. Un disagio notevole che va a sommarsi ai tanti episodi legati al traffico che oramai si registrano quasi quotidianamente, esasperando non solo i sorrentini ma anche i tanti turisti che in questo periodo affollano la splendida Sorrento.