Sorrento ancora una giornata dedicata all’ambiente. dalla passeggiata all’Isola Ecologica del Tesoro , sono tante le iniziative dell’iper attivo consigliere Luigi Di Prisco . Domenica 20 maggio, intera giornata dedicata alla natura e all’ecologia organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde. Si partirà dalle ore 9:30 da piazza Tasso per una passeggiata ecologica che dal centro cittadino, grazie alla guida Vincenzo Astarita, porterà tutti i partecipanti a Priora, presso l’azienda agricola di Antonino Fiorentino. Qui è previsto un rinfresco con prodotti agricoli locali, offerto a tutti i partecipanti, e grazie all’intervento della biologa Rossella Gargiulo si effettuerà anche un assaggio di olio extravergine d’oliva.

La giornata non finisce qui. Infatti sempre in località Priora, dalle ore 10 alle 13, dinanzi alla chiesa parrocchiale, si svolgerà il terzo appuntamento dell’Isola Ecologica del Tesoro itinerante che concluderà successivamente il suo percorso il prossimo 10 giugno a Casarlano. Durante la manifestazione tutti i cittadini potranno conferire i loro rifiuti differenziati e come corrispettivo gli saranno concessi gli eco punti dell’isola ecologica del tesoro che da quest’anno consente di avere dei buoni spesa presso alcune aziende agricole locali per l’acquisto di prodotti a chilometri zero. Inoltre sarà consegnato a tutti coloro che conferiranno almeno 10 litri di olio esausto, 1 litro di olio extravergine di oliva.

“Questa serie di attività – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – rimarca la nostra grande e costante dedizione verso tutte le tematiche ambientali. È essenziale realizzare appuntamenti in grado di aumentare la conoscenza del nostro territorio sia da parte dei cittadini stessi che dei turisti grazie all’organizzazione di passeggiate ecologiche. Al tempo stesso è di vitale importanza valorizzare i prodotti della nostra terra con delle degustazioni presso le aziende agricole, oltre a rafforzare le attività legate agli eco incentivi rivolti ai cittadini virtuosi che effettuano la raccolta differenziata”.