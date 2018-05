Sorrento. All’ospedale manca il personale sanitario, interventi chirurgici bloccati

All’ospedale di Sorrento c’è carenza di personale, in modo particolare mancano gli anestesisti, indispensabili in sala operatoria. Di conseguenza, si è deciso per lo stop agli interventi chirurgici programmati. Si potrà intervenire chirurgicamente solo in caso di emergenza. I vertici dell’Asl Na 3 Sud si stanno già adoperando per trasferire nuovo personale sanitario al nosocomio sorrentino affinché si possa garantire la copertura di tutti i turni. Nel frattempo dall’ospedale i medici continuano a lamentare il mancato pagamento degli straordinari.