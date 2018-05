Sorrento. Al parco giochi comunale di Via Califano fontana a secco. Costretti a comprare bibite al bar interno

Sui social viene segnalato da alcuni cittadini un disagio legato al Parco giochi comunale “Don Luigi Verde” di Via Califano. La fontanina dell’acqua presente all’interno della struttura non è funzionante. Come fare allora per dissetare i bambini che, si sa, con il caldo hanno bisogno di bere soprattutto dopo una sessione di gioco? E’ semplice. Si mette mano al portafoglio e si acquistano le bibite e le bottigliette di acqua. Già questo è di per sé grave, vista la presenza di una fontana pubblica a cui poter attingere acqua gratuitamente. Ma il fatto ancor più grave che viene segnalato è che vi è la presenza di avvisi che vietano l’introduzione nel parco di qualsiasi cibo o bevanda. Quindi? Che si fa? Ci si vede costretti ad acquistare cibo e bevande nel bar della cooperativa presente all’interno del parco. Per quale motivo un cittadino non è libero di comprare una bottiglia di acqua all’esterno e consumarla nel parco? E, soprattutto, per quale motivo non si può ripristinare la fontanina pubblica? Sono misteri che a pochi è dato conoscere…