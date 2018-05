Sorrento 1945, il campione Alfonso Gargiulo riconfermato: intanto il padre Leone vorrebbe candidarsi a Sindaco

Sono passati quattro anni da quel suo emozionante esordio in Serie B con la Juve Stabia, e ora Alfonso Gargiulo è diventato una colonna portante del Sorrento calcio. Alfonso è stato grandissimo protagonista in questa stagione ricca di successi che ha portato ad una storica promozione in Serie D la squadra sorrentina e si è guadagnato la riconferma per il prossimo anno.

L’attaccante classe ’94, originario di Vico Equense, ha impressionato tutti questa stagione ed ha ricevuto elogi da parte di tanti esperti del settore. Ma non solo. Alfonso è anche figlio dell’ex sindaco di Massa Lubrense, Leone Gargiulo, il quale pare voglia candidarsi a sindaco proprio di Sorrento. Attualmente, il ballottaggio, se potremmo così dire, sarebbe proprio tra lui e l’attuale capogruppo d’opposizione Lello Staiano.