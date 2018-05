SORRENTO 1945…IL CALCIO CHE CONTA! BATTUTA L’ERCOLANESE, IN FINALE L’UNDER 17

Altra finale per il Sorrento 1945

Questa volta sono i campioni dell’under 17, classe 2000/2001 a volare alla finalissima di domenica prossima

Superati in finale gli agguerriti juniores dell’ Ercolanese. Si sogna sempre di più a Sorrento, un’annata irripetibile, trionfi su trionfi, una storia meravigliosa con Antonio Guarracino al timone delle tre formazioni che hanno scritto una pagina indimenticabile della storia della gloriosa società rossonera, vincendo in Eccellenza, prima classificata ed ormai in serie D, under 18, vice campione regionale ed oggi si aggiunge la favola degli under 17…

In foto La formazione titolare dei nostri under 17Con ben 5 Sorrentini in campo

La redazione della Penisola Sorrentina di Positanonews Sport