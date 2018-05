Sorrento 18 euro per 4 ore di parcheggio per prendere l’Aliscafo. La denuncia di Gaetano Mastellone che fa riflettere, ma i residenti, che pagano le tasse, vivono e soffrono una città che comunque amano, non contano nulla? Intanto scopriamo che Gaetano Mastellone non è solo una risorsa sulle riflessioni generali sull’economia, i flussi, lo sviluppo socio-economico, ma è un grande, e ottimo, osservatore della realtà che lo circonda.

“Sono andato in Aliscafo a Napoli con partenza ore 10 – Rientro da Napoli con arrivo a Sorrento ore 13.35 – Per meno di 4 ore (ripeto Cittadino di Sorrento, ma so bene che non significa nulla!) ho dovuto pagare €. 18,oo per parcheggiare. A mia domanda “siete esagerati” ho avuto la solita risposta scortese: “dovevate chiedere prima i prezzi”!

A Voi dico: Avete ragione!

Ma scordatevi la mia faccia, non ci verrò più, come non ci verranno i miei Amici. Perché? Per i prezzi e per la scortesia. Sappiate che il Cliente ha sempre ragione, e se chiede va risposto con educazione e calma. Mi fermo qui … perché non ne vale la pena … fra me e VOI c’è troppa differenza culturale e di educazione … ho già perso troppo tempo!”

Diciamo noi, ma è possibile che si parli ancora di Vie del Mare? Qui sono vie d’oro, dovrebbero incentivarle per decongestionare il traffico. Così diventa davvero impossibile per una persona comune poterle utilizzare.