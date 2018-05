Stradivarius, il gruppo imprenditoriale che gestisce la note marche di indumenti “Zara” e “H & M”, insieme alla compagnia aerea spagnola Vueling, ha organizzato #thesummerexpedition, un evento di moda basato su 3 giorni che ogni anno si svolge in una località turistica differente. Proprio quest’anno è toccata alla nostra Costiera Amalfitana promuovere l’evento che vede esibirsi 12 influencer internazionali tra cui Valentina Ferragni, sorella della ben nota Chiara Ferragni, futura moglie del rapper nazionale Fedez.

Influencer in giro per la Costa

Sul sito ufficiale di Stradivarius ci sono costantemente aggiornamenti sul lavoro svolto mentre le foto sono riconducibili direttamente ai profili instagram delle 12 influencer che contano in totale ben 12 milioni di followers!

Attualmente si trovano ad Amalfi, ieri sono state a Positano a Villa Tre ville ed a Casa Angelina. Il programma per l’11 maggio, giornata di domani è da Pansa, nota ed antica pasticceria di Amalfi che prevederà una degustazione dei dolci tradizionali con il contorno di fotografie sia nel laboratorio culinario che all’esterno del locale, per finire poi a Villa Paradiso.

Stradivarius vende online in tempo reale

Il colosso da ben oltre 1 miliardo di euro di fatturato annuale rende disponibili in tempo reale gli outfit delle influencer, li troviamo direttamente sul sito e cliccandoci sopra conosceremo il prezzo relativo ai vari pezzi disponibili potendo acquistare sia un’intera collezione che soltanto i singoli accessori.

Costiera Amalfitana ad alta visibilità

I profili instagram delle influencer come abbiamo accennato hanno ben 12 milioni di followers che in gran parte seguono tutti i loro spostamenti ragion per cui riteniamo che la Costa D’Amalfi abbia una maggiore attenzione in questi giorni da parte del mondo Instagram e social in generale, oltre che quello dei media.

Le foto saranno pubblicate in tempo reale sia sui profili social privati delle influencer che sul sito ufficiale del colosso spagnolo Stradivarius.